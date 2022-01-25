Шаповалов — арбитру на вышке во время матча с Надалем: вы все продажные

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Australian Open, в котором канадский теннисист Денис Шаповалов встречается с испанцем Рафаэлем Надалем. Игра проходит в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена». Надаль ведёт со счётом 6:3, 6:4.

14-я ракетка мира Шаповалов был недоволен задержками времени со стороны Надаля и обратился к арбитру, требуя дать испанцу предупреждение. Судья сначала пообещал поговорить с Надалем, а затем сказал Шаповалову, что тот сам не готов играть, так как тратит время на разговоры.

«Вы все продажные», – сказал Шаповалов, обращаясь к судье. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Бен Ротенберг.

В преддверии матча канадский спортсмен говорил, что ожидает долгой игры и постарается быть терпеливым. В 1/8 финала Шаповалов обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.