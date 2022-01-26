Ига Свёнтек вышла в полуфинал Australian Open

На стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» в Мельбурне (Австралия) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Australian Open, в котором встречались девятая ракетка мира Ига Свёнтек (Польша) и представительница Эстонии Кайя Канепи, занимающая 115-е место в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 3 часа и 1 минуту, победу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 одержала представительница Польши.

В полуфинале Australian Open Свёнтек встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая в матче 1/4 финала обыграла французскую теннисистку Ализе Корне со счётом 7:5, 6:1.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде выиграла японская спортсменка Наоми Осака, победив в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:3.