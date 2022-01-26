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Ига Свёнтек вышла в полуфинал Australian Open

Ига Свёнтек вышла в полуфинал Australian Open
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На стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» в Мельбурне (Австралия) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Australian Open, в котором встречались девятая ракетка мира Ига Свёнтек (Польша) и представительница Эстонии Кайя Канепи, занимающая 115-е место в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 3 часа и 1 минуту, победу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 одержала представительница Польши.

Australian Open (ж). 1/4 финала
26 января 2022, среда. 05:15 МСК
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 3
         
Кайя Канепи
115
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи

В полуфинале Australian Open Свёнтек встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая в матче 1/4 финала обыграла французскую теннисистку Ализе Корне со счётом 7:5, 6:1.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде выиграла японская спортсменка Наоми Осака, победив в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:3.

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