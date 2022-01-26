Коллинз победила француженку Корне и вышла в полуфинал Australian Open – 2022
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором встречались 28-летняя американка Даниэль Коллинз (30-е место WTA) и 32-летняя представительница Франции Ализе Корне (61-й номер WTA).
Матч завершился победой Коллинз в двух сетах – 7:5, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.
На счету Коллинз 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 из 3 (33%) удачных брейков.
В полуфинале Australian Open – 2022 Коллинз встретится с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша, 9-й номер WTA) – Кайя Канепи (Эстония, 115-й номер WTA).
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