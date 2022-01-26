Анастасия Павлюченкова вошла в число сеяных на турнире WTA-1000 в Дохе
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Опубликован заявочный лист участников теннисного турнира WTA-1000 на турнир в Дохе (Катар). Его возглавляет белорусская спортсменка Арина Соболенко, которая, если верить турнирному посеву, в финале должна встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Россиянка Анастасия Павлюченкова посеяна на соревнованиях под 10-м номером. Также в состязаниях примут участие Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
Стоит отметить, что в теннисном турнире в Дохе примут участие все представительницы первой десятки рейтинга WTA за исключением первой ракетки мира Эшли Барти.
Соревнования пройдут в столице Катара с 20 по 26 февраля. В заявочный лист ещё могут быть внесены изменения в связи с пандемией коронавируса.
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