Циципас ушёл от ответа на вопрос о сопернике по 1/2. Им будет Медведев или Оже-Альяссим

Греческий теннисист Стефанос Циципас уклонился от ответа на вопрос, кто, как ему кажется, сыграет с ним в полуфинале Australian Open — россиянин Даниил Медведев или канадец Оже-Альяссим. Циципас в своём четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера.
«Не играя определённое количество матчей, я пропустил часть календаря. Чему я научился по ходу того, что успел сыграть? Это стабильность на протяжении всего матча, концентрация, ответственность. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Циципас на корте.
Вчера, 25 января, состоялись два четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады, а итальянец Маттео Берреттини также в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса.
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