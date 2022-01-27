Россиянка Шнайдер вылетела в 1/4 финала юниорского Australian Open — 2022
Поделиться
В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 5» состоялся матч 1/4 финала юниорского турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 17-летняя представительница России Диана Шнайдер (877-й номер WTA) и бельгийка София Костулас (905-й номер WTA).
Победу в трёх сетах одержала представительница Бельгии – 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.
На счету Шнайдер, посеянной под вторым номером, ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 14 (36%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 из 11 (55%) удачных брейков.
В полуфинале Костулас встретится с победительницей пары Каролина Куль (Германия) – Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия).
Комментарии
- 27 января 2022
-
08:41
-
08:18
-
08:00
-
07:37
-
07:30
-
06:43
-
05:37
-
04:26
-
01:10
-
00:57
-
00:43
-
00:10
- 26 января 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:16
-
21:11
-
21:01
-
20:51
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10
Партнерский контент