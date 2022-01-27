Россиянка Шнайдер вылетела в 1/4 финала юниорского Australian Open — 2022

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 5» состоялся матч 1/4 финала юниорского турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 17-летняя представительница России Диана Шнайдер (877-й номер WTA) и бельгийка София Костулас (905-й номер WTA).

Победу в трёх сетах одержала представительница Бельгии – 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.

На счету Шнайдер, посеянной под вторым номером, ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 14 (36%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 из 11 (55%) удачных брейков.

В полуфинале Костулас встретится с победительницей пары Каролина Куль (Германия) – Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия).