Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в финал Australian Open в парном разряде
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Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса, посеянных под третьим номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Ник и Танаси 13 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис, получившие уайлд-кард от организаторов, сыграют с соотечественниками Мэттью Эбденом и Максом Пёрселлом. Australian Open — 2022 завершится 30 января.
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