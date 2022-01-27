Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в финал Australian Open в парном разряде

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса, посеянных под третьим номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.



Ник и Танаси 13 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.



В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис, получившие уайлд-кард от организаторов, сыграют с соотечественниками Мэттью Эбденом и Максом Пёрселлом. Australian Open — 2022 завершится 30 января.