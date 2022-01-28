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Младенович и Додиг стали победителями Australian Open в миксте

Младенович и Додиг стали победителями Australian Open в миксте
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Французская теннисистка Кристина Младенович и её хорватский напарник Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде.

В финале турнира теннисисты, посеянные под пятым номером, обыграли австралийский дуэт в составе Джейми Форлис/Джэйсон Каблер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Младенович и её партнёр выполнили четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперников две подачи навылет, две двойные ошибки и два брейка.

Australian Open — микст. Финал
28 января 2022, пятница. 04:15 МСК
Джейми Форлис
Австралия
Джейми Форлис
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Форлис Д. Каблер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
К. Младенович И. Додиг

В прошлом году в миксте на Australian Open победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.

Нынешний Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом в $ 54 млн завершится 30 января.

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