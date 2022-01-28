Младенович и Додиг стали победителями Australian Open в миксте

Французская теннисистка Кристина Младенович и её хорватский напарник Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде.
В финале турнира теннисисты, посеянные под пятым номером, обыграли австралийский дуэт в составе Джейми Форлис/Джэйсон Каблер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Младенович и её партнёр выполнили четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперников две подачи навылет, две двойные ошибки и два брейка.
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В прошлом году в миксте на Australian Open победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.
Нынешний Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом в $ 54 млн завершится 30 января.
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