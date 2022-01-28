«Ты тупой? Ты просто ужасен». Медведев обрушился на арбитра в матче с Циципасом

В эти минуты проходит полуфинал Australian Open. Россиянин Даниил Медведев борется за путёвку в финал с греком Стефаносом Циципасом. После двух сетов счёт равный — 7:6, 4:6.



После проигранного второго сета Медведев обрушился с критикой на арбитра. Россиянин остался недоволен тем, что отец Циципаса постоянно что-то говорил сыну.



«Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!» — прокричал Медведев арбитру.

Победитель противостояния сыграет в финале с Рафаэлем Надалем.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Циципас.