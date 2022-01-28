Турнирная сетка и результаты всех матчей 12-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл 12-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты полуфиналов в мужском одиночном разряде и финала в миксте.

Australian Open. Мужчины. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Нынешний розыгрыш турнира завершится 30 января.

Микст. Финал

Кристина Младенович (Франция) / Иван Додиг (Хорватия, 5) — Джейми Форлис (Австралия) / Джэйсон Каблер (Австралия, WC) — 6:3, 6:4.