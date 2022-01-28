«Джокович будет смотреть». Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Австралии.
«Я опять буду играть финал против одного из лучших и опять против человека, который идёт за 21-м «Шлемом» в своей карьере. Думаю, что в прошлый раз Рафа смотрел наш матч с Джоковичем по телевизору, правда, я не знаю, за кого он болел. И я думаю, что теперь Новак в воскресенье будет смотреть наш матч с Рафой.
Финал турнира «Большого шлема» — это всегда особенный матч. И, конечно, я помню тот матч с Рафой. Это был мой первый финал, и тогда мы играли почти пять часов, а я был очень близок к победе. Несколько раз мы сыграли после того матча, я буду готов к новой игре. Знаю, что Рафа – это очень сильный игрок. Нужно показать лучший теннис, чтобы попытаться победить», — сказал Медведев в интервью на корте.
В полуфинале Медведев победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Финал состоится 30 января.
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