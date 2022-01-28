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Циципас: Медведев заслуживает чемпионский титул

Циципас: Медведев заслуживает чемпионский титул
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве после матча соперников в полуфинале Australian Open. Их встреча завершилась победой второй ракетки мира Медведева со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Он — отличный теннисист. Бегает как марафонец. Может бегать часами. Я не уверен, что сам мог бы выдержать так долго. Уважаю его выносливость, что у него такая физическая форма.

Медведев — один из сильнейших бойцов. Он и Надаль. Думаю, что он заслуживает титул», — сказал Циципас на пресс-конференции.

За титул Медведев теперь поборется с экс-первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее он обыграл итальянца Маттео Берреттини.

В прошлом году Медведев дошёл до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

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