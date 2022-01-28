Даниил Медведев высказался об оскорблениях в адрес судьи в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что жалеет об оскорбительных словах, которые он сказал судье по ходу полуфинального матча Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Вторая ракетка мира был недоволен, что рефери не наказывает грека за подсказки со стороны отца.

«Я всё время жалею об этом, потому что не считаю это хорошим поведением. Знаю, что этот судья… Знаю, что все судьи стараются делать свою работу. Но, да, когда ты там, в игре, мы не бьёмся на кулаках, но теннис — это битва. Это поединок один на один с соперником. Я вообще-то очень уважаю игроков, которые никогда не показывают своих эмоций, ведь это очень тяжело. Меня захлёстывают эмоции. Работаю над этим.



Во многих матчах мне удавалось держать себя в руках. Если посмотреть на меня 5 лет назад, когда я только начал выступать и на меня меньше обращали внимания, я был просто безумно сумасшедшим!



Работаю над собой. Это помогает выигрывать матчи, я знаю. Я действительно на 100% жалею о своём поведении, но я был в пылу борьбы. Я просто потерял контроль», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.