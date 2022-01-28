Бычкова — о фаворите финала АО-2022: по объёму опыта и всего остального — Надаль

Российская теннисистка Екатерина Бычкова сделала свой прогноз на финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, а также поделилась мнением о психологической форме Рафаэля Надаля и Даниила Медведева перед решающим матчем турнира.

«Надаль в последний раз выигрывал титул в Австралии в 2009 году. И у него сейчас будет бешеное желание снова одержать победу. В их совместном финале US Open — 2019 был тяжелейший пятисетовый матч. Да и самого Надаля очень тяжело разгадать, его психологическое состояние. Когда мы ждали суперфинала Джокович — Надаль здесь в 2019 году, испанец не сумел собраться, буквально вышел, отстоял матч и поехал домой. Было видно, что он не смог справиться с психологическим давлением.

На Джоковиче всю вторую половину прошлого сезона было колоссальное давление. Он провалил из-за этого Олимпиаду, после чего оно чуть спало, но в Нью-Йорке всё равно был сумасшедший прессинг. Серб был на грани нервного истощения. Я не представляю, какая психологическая нагрузка там была, это дико сложно. У Надаля ситуация сейчас другая — если проиграет, все его похвалят, мол, молодец, что смог вернуться и показать хороший результат. Да и Медведев сейчас уже победитель «Шлема», может стать первым в мире.

Если Надаль выиграет — возглавит гонку. И я, кстати, считаю, что здесь есть большая несправедливость. Выиграет Рафа этот титул — всех опередит, а потом «Ролан Гаррос». Выиграл бы Джокович или нет, это неважно, но ему даже не дали такой возможности. История не терпит сослагательного наклонения, но несправедливо.

Кто фаворит в финале? По объёму опыта и всего остального — Надаль», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».