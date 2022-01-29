«Ты не выглядишь радостным». Чилич ответил Медведеву перед финалом Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич ответил на публикацию второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева о выходе в финал Australian Open.

«Рад снова выйти в финал здесь, в Австралии», — написал Медведев у себя в «твиттере» после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Ты не выглядишь настолько радостным. Поздравляю», — ответил Чилич россиянину, добавив два смеющихся эмодзи и поставив хэштег #Простоещёодинфинал.

Видео доступно в «твиттере» Даниила Медведева. Права принадлежат Tennis Australia.

В воскресенье, 30 января, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира «Большого шлема» сойдутся шестая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и второй номер мирового рейтинга из России — Даниил Медведев.

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.