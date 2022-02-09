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Сколько Даниил Медведев и Рафаэль Надаль заработали на Australian Open — 2022

Призовые Надаля за победу на AO-2022 — $ 2,09 млн. Медведев заработал $ 1,1 млн
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

За победу Надаль получил $ 2 098 031 (американские доллары). Выигрыш Медведева — $ 1 149 356.

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

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