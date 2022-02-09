Призовые Надаля за победу на AO-2022 — $ 2,09 млн. Медведев заработал $ 1,1 млн

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
За победу Надаль получил $ 2 098 031 (американские доллары). Выигрыш Медведева — $ 1 149 356.
Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.
Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.
- 30 января 2022
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:26
-
17:17
-
17:11
-
16:39
-
16:20
-
16:12