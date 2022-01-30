Янчук: Медведев ведёт себя как Маугли, ему нужно пересмотреть отношение к жизни

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Медведеву не хватило ни психологического заряда, ни физической энергии. Надаль доминировал в последних двух сетах и неуклонно шёл к победе. Он будто бы дрался за свою жизнь. Как итог — заслуженно победил.



Вряд ли у Медведева когда-нибудь будет такой характер. Даниил может прибавить в классе, но выиграть 20 «Шлемов» как Надаль, Джокович и Федерер — проблематично. Медведеву не хватает остроатакующих средств. Он играет в основном за счёт ошибок соперников и контратак.



Публика была за Надаля, потому что он великий. Но и Медведеву надо подумать о своём месте в обществе. Ему наплевать на людей. Они могут быть твоими союзниками и помогать тебе… Медведеву стоит пересмотреть своё отношение к жизни. Нужно считаться с публикой, а он её в грош не ставит. Пока Даниил ведёт себя как Маугли», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.