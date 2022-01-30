Янчук: Медведев ведёт себя как Маугли, ему нужно пересмотреть отношение к жизни

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Медведеву не хватило ни психологического заряда, ни физической энергии. Надаль доминировал в последних двух сетах и неуклонно шёл к победе. Он будто бы дрался за свою жизнь. Как итог — заслуженно победил.
Вряд ли у Медведева когда-нибудь будет такой характер. Даниил может прибавить в классе, но выиграть 20 «Шлемов» как Надаль, Джокович и Федерер — проблематично. Медведеву не хватает остроатакующих средств. Он играет в основном за счёт ошибок соперников и контратак.
Публика была за Надаля, потому что он великий. Но и Медведеву надо подумать о своём месте в обществе. Ему наплевать на людей. Они могут быть твоими союзниками и помогать тебе… Медведеву стоит пересмотреть своё отношение к жизни. Нужно считаться с публикой, а он её в грош не ставит. Пока Даниил ведёт себя как Маугли», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 30 января 2022
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:26
-
17:17
-
17:11
-
16:39
-
16:20
-
16:12