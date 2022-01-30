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Матс Виландер — о победе Рафаэля Надаля на AO-2022: это лучший камбэк в Открытой эре

Матс Виландер — о победе Рафаэля Надаля на AO-2022: это лучший камбэк в Открытой эре
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева, отыгравшись с 0:2 по сетам.

«Я думаю, это лучший камбэк в Открытой эре. Выиграть 21-й титул «Большого шлема» в 35 лет, одолев Даниила Медведева, которого после победы в США можно назвать лучшим в мире… Это неописуемо, и я не знаю, где он находит эту силу.

Это просто невероятно. Он уступает 0:2 по сетам и играет с Медведевым, а не с Маттео Берреттини — имею в виду, что [Медведев] не играет длинные розыгрыши… Каким-то образом он придумал, как выигрывать лёгкие очки на подаче, лёгкие очки с форхенда», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

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