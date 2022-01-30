Касаткина — о финале Australian Open: извините, но я плачу

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от финала мужского турнира Australian Open. В финале встретились россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Надаль обыграл в пятисетовом матче Медведева. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
«Извините, но я плачу», — написала Касаткина у себя в «твиттере».
При этом спортсменка не объяснила, рада ли она до слёз за Надаля или же сожалеет из-за поражения Медведева. Но известно, что Касаткина симпатизирует испанскому теннисисту.
Надаль стал победителем турниров «Большого шлема» в 21-й раз. Ранее ни одному мужчине-теннисисту не удавалось выигрывать мэйджоры более 20 раз. Швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович становились победителями турниров «Большого шлема» по 20 раз.
- 30 января 2022
-
21:28
-
21:06
-
20:44
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
20:07
-
20:01
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38