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Касаткина — о финале Australian Open: извините, но я плачу

Касаткина — о финале Australian Open: извините, но я плачу
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от финала мужского турнира Australian Open. В финале встретились россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Надаль обыграл в пятисетовом матче Медведева. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Извините, но я плачу», — написала Касаткина у себя в «твиттере».

При этом спортсменка не объяснила, рада ли она до слёз за Надаля или же сожалеет из-за поражения Медведева. Но известно, что Касаткина симпатизирует испанскому теннисисту.

Надаль стал победителем турниров «Большого шлема» в 21-й раз. Ранее ни одному мужчине-теннисисту не удавалось выигрывать мэйджоры более 20 раз. Швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович становились победителями турниров «Большого шлема» по 20 раз.

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