Невероятный камбэк Надаля — в видеообзоре финала Australian Open с Медведевым
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Australian Open. Экс первая ракетка мира в финале обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. После двух проигранных сетов Надаль сумел переломить ход игры и добился победы.
Видеообзор победы Надаля в матче с Медведевым.
Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.
Благодаря этой победе Надаль стал самым титулованным в истории игроком по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он выиграл уже 21-й мэйджор в своей карьере, что ранее не удавалось ни одному из мужчин.
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