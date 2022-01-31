Бен Стиллер — о победе Надаля: один из лучших камбэков в истории?
Поделиться
Американский актёр, комик и режиссёр Бен Стиллер высказался о победе испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Испанец в главном матче турнира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Надаль сумел одержать волевую победу, проиграв два первых сета.
«Похоже, что это был один из лучших камбэков в истории? Невероятный теннис! Медведев играл великолепно. Поздравляю Рафаэля Надаля», — написал Стиллер.
Отметим, что Медведев уже во второй раз в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема» Надалю. В 2019 году россиянин проиграл испанцу в финале US Open. Для Надаля эта победа стала 21-й в карьере на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он стал рекордсменом мира.
Комментарии
- 31 января 2022
-
00:45
- 30 января 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
23:03
-
22:47
-
21:45
-
21:28
-
21:06
-
20:44
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
20:07
-
20:01
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
Партнерский контент