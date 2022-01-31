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Бен Стиллер — о победе Надаля: один из лучших камбэков в истории?

Бен Стиллер — о победе Надаля: один из лучших камбэков в истории?
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Американский актёр, комик и режиссёр Бен Стиллер высказался о победе испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Испанец в главном матче турнира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Надаль сумел одержать волевую победу, проиграв два первых сета.

«Похоже, что это был один из лучших камбэков в истории? Невероятный теннис! Медведев играл великолепно. Поздравляю Рафаэля Надаля», — написал Стиллер.

Отметим, что Медведев уже во второй раз в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема» Надалю. В 2019 году россиянин проиграл испанцу в финале US Open. Для Надаля эта победа стала 21-й в карьере на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он стал рекордсменом мира.

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