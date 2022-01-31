Надаль опубликовал пост после драматичной победы над Медведевым в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2022. В решающем матче турнира он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут. По ходу встречи Надаль уступал со счётом 0:2, но в итоге сумел одержать волевую победу.

«Каждое движение имеет значение. Победа, которую нужно запомнить», — написал Надаль в своём «инстаграме», прикрепив видео с моментами из матча.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Рафаэля Надаля.

Надаль взял 21-й ТБШ, установив рекорд и побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.