Даниил Медведев опубликовал пост после поражения от Рафаэля Надаля в финале AO

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Медведев опубликовал сделанное после матча фото, на котором он и Надаль стоят с трофеями, завоёванными за выступление на Australian Open — 2022.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Таким образом, Медведеву не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США, победив в финале 20-кратного чемпиона ТБШ, первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.