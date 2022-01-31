Давид де Хеа одним словом описал Медведева после поражения Даниила от Надаля в финале AO

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил комментарий под постом второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в «Инстаграме», который тот выложил после поражения от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Топ-игрок», — написал де Хеа в комментариях к соответствующему посту Медведева.

Таким образом, Медведеву не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США, победив в финале 20-кратного чемпиона ТБШ, первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.