Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

В обновлённой версии рейтинга ATP от 31 января российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку, заметно сократил отставание от лидера — серба Новака Джоковича. Перед стартом Australian Open отрыв уроженца Белграда составлял 2080 очков, теперь он уменьшился до 890 баллов. Россиянин Андрей Рублёв опустился на седьмую строчку.
Рейтинг АТР. 31 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278.
7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705.
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15 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
27 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1815.
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