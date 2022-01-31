Василий Уткин отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Какой удивительный матч в финале Australian Open. Как невероятен Надаль. Какое удивительное сочетание животного, телесного, инстинктивного, и человеческого — воли, достоинства, интеллекта. Ему пока больше есть, чего включить, чем нашему Медведеву. Он ещё своё возьмет. А сегодня мы видели, как великий чемпион взял и перевернул матч, в котором, как казалось, его уничтожали. Настоящее величие Рафаэля Надаля», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й турнир «Большого шлема».