Татьяна Навка обратилась к Даниилу Медведеву после его поражения от Надаля в финале AO

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась ко второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву после его поражения от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
«Крутой! Красавец! С большой буквы чемпион ты, Даня! И я уверена, что ты ещё выиграешь, как сказал Надаль, минимум пару трофеев на Australian Open», — написала Навка в «сториз» своего «инстаграма».
Медведеву не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США, победив в финале 20-кратного чемпиона ТБШ, первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.
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