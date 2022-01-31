Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 31 января испанец Рафаэль Надаль поднялся на первую строчку, россиянин Даниил Медведев — на вторую. В финале прошедшего Открытого чемпионата Австралии Надаль победил Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Чемпионская гонка ATP. 31 января
1 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (37). Стефанос Циципас (Греция) — 780.
4 (47). Маттео Берреттини (Италия) — 765.
5 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 750.
6 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 650.
7 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
8 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 505.
9 (29). Янник Синнер (Италия) — 440.
10 (10). Максим Кресси (США) — 387.
…
14 (7). Аслан Карацев (Россия) — 340.
19 (11). Карен Хачанов (Россия) — 285...
43 (33). Роман Сафиуллин (Россия) — 101...
48 (-). Андрей Рублёв (Россия) — 90...
60 (-). Павел Котов (Россия) — 80.
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