Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 31 января испанец Рафаэль Надаль поднялся на первую строчку, россиянин Даниил Медведев — на вторую. В финале прошедшего Открытого чемпионата Австралии Надаль победил Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



Чемпионская гонка ATP. 31 января

1 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.

2 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1495.

3 (37). Стефанос Циципас (Греция) — 780.

4 (47). Маттео Берреттини (Италия) — 765.

5 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 750.

6 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 650.

7 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 610.

8 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 505.

9 (29). Янник Синнер (Италия) — 440.

10 (10). Максим Кресси (США) — 387.

…

14 (7). Аслан Карацев (Россия) — 340.

19 (11). Карен Хачанов (Россия) — 285...

43 (33). Роман Сафиуллин (Россия) — 101...

48 (-). Андрей Рублёв (Россия) — 90...

60 (-). Павел Котов (Россия) — 80.