В Кремле отреагировали на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open
Поделиться
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал результат финального матча Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
«Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев — наш молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля», — приводит слова Пескова ТАСС.
Медведеву не удалось завоевать второй титул на ТБШ. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.
Комментарии
- 31 января 2022
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35
-
04:19
-
00:45
- 30 января 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
23:03
-
22:47
-
21:45
-
21:28
-
21:06
-
20:44
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:08
Партнерский контент