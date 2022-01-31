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В Кремле отреагировали на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open

В Кремле отреагировали на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал результат финального матча Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев — наш молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля», — приводит слова Пескова ТАСС.

Медведеву не удалось завоевать второй титул на ТБШ. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.

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