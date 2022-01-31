Василий Уткин: Медведев — герой, но не герой плакатный, он искренен в ущерб себе

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу интервью российского теннисиста Даниила Медведева. После финала Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем Медведев посетовал на враждебное отношение публики.



«Сказанное после эпического финала Даниилом Медведевым и не сказанное Надалем — но про него в этом вопросе и так всё ясно — удивительно рифмуется.



Медведев произнёс пронзительный спич о том, что в этот день в нём окончательно умер мальчик, мечтавший о победах на глазах у тысяч людей, чтобы завоевать их внимание и любовь. Сомнений в искренности этой речи быть не может. Никаких.



Надо сказать, Медведев сделал довольно много для того, чтобы публика относилась к нему не так, как ко всем. Теннисная публика чопорна, у неё есть определённый «джентльменский канон», болеть против тут не принято — но как быть, если наступает матч, в котором болеть против в кайф? Даниил ерничает, изобретательно ругает судью, вообще не очень любит зрителей. В этом смысле он и зрители как минимум друг друга стоят.



Почему мы с вами прощаем это Медведеву и остаёмся на его стороне? Сейчас неважно, что он — НАШ, потому что эта симпатия в нас заложена по определению, для любого, а Медведев при этом ведёт себя очень необычно для российского спортсмена. Не как патриотичный патриот Никита Нагорный, например, или сёстры Аверины.



Но необычность Медведева приводит к иному эффекту. Для нас с вами, привыкших к «правильности» спортсменов, их вписанности в более или менее общепринятую систему ценностей, он выходит за рамки приличий в совершенно ином смысле слова «приличия»— в том, которое означает принятое в обществе норму лицемерия.



А он не такой, как все. Он говорит и ведет себя, как чувствует. Он герой, но герой не плакатный, он искренен. Он искренен себе в ущерб.



На самом деле — не в ущерб, а в достоинство, потому что он хочет быть самим собой.



Почему-то это вступает в конфликт с ожиданиями публики. Даниил ищет ответ и даже предполагает вслух, что, может быть, они болеют против русских — но ведь эта же публика боготворила Марата Сафина, например. Но мы любим Медведева не за догадки, а примерно как барона Мюнхгаузена — за искренность.



Или нам придётся предположить, что в Австралии знали и любили Сафина конкретно за то, что он не русский, а татарин», — написал Уткин в своём телеграм-канале.