Физиотерапевт Даниила Медведева: в следующий раз мы победим
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Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. В решающем матче Медведев (2) встречался с испанцем Рафаэлем Надалем (6). Встреча закончилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 5 часов и 24 минуты.
«В следующий раз мы победим. Поздравляю с этим Australian Open», — написал Эрнандес в «сториз» своего «инстаграма».
Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.
В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.
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