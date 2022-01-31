Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Физиотерапевт Даниила Медведева: в следующий раз мы победим

Физиотерапевт Даниила Медведева: в следующий раз мы победим
Комментарии

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. В решающем матче Медведев (2) встречался с испанцем Рафаэлем Надалем (6). Встреча закончилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 5 часов и 24 минуты.

«В следующий раз мы победим. Поздравляю с этим Australian Open», — написал Эрнандес в «сториз» своего «инстаграма».

Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.

В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.

«Зрители болеют против русских». Крик души Даниила Медведева после проигранного финала «Зрители болеют против русских». Крик души Даниила Медведева после проигранного финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022