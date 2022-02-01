Расклады, при которых Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира до конца февраля

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2022 обезопасил себя от ближайших преследователей, претендовавших на его 2-е место в рейтинге ATP. Также российский теннисист имеет шансы возглавить мировой табель, сдвинув с вершины серба Новака Джоковича.

Возможные варианты:

Медведев может стать первой ракеткой мира 21 февраля, ЕСЛИ выиграет турнир ATP-500 в Роттердаме, который пройдёт с 7 по 13 февраля.

21 февраля сгорят очки за Australian Open – 2021. У Джоковича было 2000 очков за титул, а у Медведева – 1200 за финал. И разница между ними сократится до 440 очков. Виртуальный титул Медведева может перекрыть это отставание.

Однако стоит учитывать, что на неделе с 14 по 20 февраля проходит несколько турниров – ATP-500 в Рио-де-Жанейро и ATP-250 в Дохе и Марселе. Ни Даниил, ни Новак на эти соревнования пока не заявлены. Но если получат уайлд-кард и наберут очки, то расклады могут поменяться и в ту, и в другую сторону.

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Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, ЕСЛИ к тому моменту ни Даниил, ни Новак не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков.

28 февраля у Джоковича сгорят 500 очков за титул в Дубае-2020. В случае отсутствия заработанных до этого периода очков у обоих преимущество в рейтинге будет уже у россиянина. Новак отстанет на 60 очков.