1-е место Медведева в рейтинге неизбежно? А вот и нет — Джокович может удержаться до марта

Даниил Медведев второй год подряд завершил Australian Open в статусе финалиста. Набранные в Мельбурне рейтинговые очки позволяют россиянину в ближайший месяц претендовать на 1-е место в рейтинге ATP. Но Джокович может и удержаться в статусе лидера. Подробно объясняем, как Медведеву стать первой ракеткой мира.

Россиянин Даниил Медведев удачно выступил на Australian Open – 2022. Он повторил очки, набранные 11 месяцев назад в Мельбурне, и благодаря этому смог обезопасить себя от ближайших преследователей, претендовавших на его 2-е место в рейтинге ATP. Прежде всего речь идёт об Александре Звереве. В предыдущем материале мы отмечали, что Зверев, который сейчас занимает 3-е место, при определённом раскладе мог уже по итогам первого в сезоне турнира «Большого шлема» опередить Медведева. Но Александр сам сошёл с этой дистанции, уступив уже в 4-м круге, а Даниил добрался до решающего матча, и теперь их разделяют 2345 очков. Другие преследователи находятся ещё дальше. Поэтому в ближайшие недели Даниил может не беспокоиться за своё второе место и сосредоточиться на борьбе за лидерство с Джоковичем.

Как мы писали раньше, из-за коронавируса рейтинговая система на данный момент значительно отличается от привычной нам раньше. Некоторые турниры сдвигались по времени и проходили не в свои традиционные сроки. Большое значение сейчас имеют так называемые Drop Date (даты сгорания предыдущих очков). В настоящее время результаты теннисистов сгорают в рейтинге ровно через 52 недели, вне зависимости от того, когда проходит этот же турнир в новом году. Так, например, Australian Open – 2022 закончился в воскресенье, 30 января. В понедельник сгорели очки за 2020 год, а за 2021-й сгорят только 21 февраля. И эти моменты всё время нужно учитывать! Разберём подробно ситуацию в рейтинге у Даниила Медведева и Новака Джоковича и рассмотрим варианты, как россиянин может стать первой ракеткой мира ещё до марта.

Из-за аннулирования австралийской визы прошлогодний чемпион Australian Open так и не смог принять участия в розыгрыше-2022. Медведев в случае победы в Мельбурне мог в этот понедельник приблизиться к сербу вплотную. Разница между ними составляла бы только 90 очков. Но россиянин упустил в финале преимущество 2-0 по сетам, проиграл Надалю, и теперь между Даниилом и Новаком – 890 очков. Теперь прикинем, как могут развиваться события каждую неделю. Следующая отметка для обновления рейтинга – 7 февраля. На это неделе Джокович и Медведев нигде не играют и ничего не смогут заработать. Зато в следующий понедельник у них отнимутся очки за ATP Cup – 2021. У Джоковича сгорят 140 очков, а у Медведева – 500. Но россиянину добавятся не учитываемые сейчас 10 очков за «Мастерс» в Риме-2021. Таким образом, 7 февраля у Новака будет 10 875 очков, а у Даниила – 9635. И разница между ними увеличится до 1240 очков.

14 февраля ни у Даниила, ни у Новака очки не сгорят. Но к этой дате они могут сыграть на турнире ATP-500 в Роттердаме. Россиянин уже заявлен на этом соревновании, хотя после проигранного в Мельбурне финала признался, что уже сомневается – стоит ли ему ехать сейчас в Нидерланды. Джокович не заявлен в Роттердаме, но директор турнира Рихард Крайчек говорил, что будет рад, если серб приедет на его турнир, и с удовольствием выдаст первой ракетке мира уайлд-кард. И здесь возможны несколько вариантов развития событий. Выступит один, оба или никто, кто-то сыграет удачно, а кто-то нет. Предположим, что Джокович так и не сыграет в Роттердаме, а Медведев победит на турнире. В таком случае Даниил прибавит к рейтингу 490 очков (10 очков за Рим тогда отнимутся). Места в рейтинге у Джоковича и Медведева не изменятся, но этот возможный титул может стать решающим для даты 21 февраля.

Очки Джоковича и Медведева на ближайшие недели, и где их можно пополнить

21 февраля сгорят очки за Australian Open – 2021. У Джоковича было 2000 очков за титул, а у Медведева – 1200 за финал. И разница между ними сократится до 440 очков. Здесь как раз виртуальный титул в Роттердаме и пригодится Даниилу, чтобы перекрыть с лихвой это 440 очков. Таким образом, Медведев может стать 1-й ракеткой мира уже 21 февраля! Но есть одно «но», даже несколько. На неделе с 14 по 20 февраля проходит несколько турниров – ATP-500 в Рио-де-Жанейро и ATP-250 в Дохе и Марселе. Ни Даниил, ни Новак на эти соревнования пока не заявлены. Но если получат уайлд-кард и наберут очки, то расклады могут поменяться и в ту, и в другую сторону.

Теперь рассмотрим дату 28 февраля, если Медведев до неё не решит вопрос с 1-м местом в рейтинге ATP. У Джоковича в последний день зимы сгорят 500 очков за титул в Дубае-2020. И если к этому времени ни Даниил, ни Новак не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков, то разница между ними станет уже 60 очков в пользу россиянина. То есть Медведев может стать первой ракеткой мира до марта, даже не играя турниры!

Однако нельзя сказать, что всё уже предрешено и первое место Медведева в ближайшие 3-4 недели неизбежно. Джокович вполне может сохранить своё лидерство. Для этого ему надо наконец начать сезон и набирать очки. Пока он заявился на турнир ATP-500 в Дубае, который проходит с 21 по 27 февраля. Перед ним удачно проводится ATP-250 в Дохе (с 14 по 20 февраля). Ну а перед этим – ATP-500 в Роттердаме, как писали выше. Так что если Джокович начнёт набирать очки, то ситуация для Даниила резко усложнится. Будем продолжать следить за развитием событий.