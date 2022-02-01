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Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open

Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети «Инстаграм», после того как завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен поблагодарил их за поддержку.

«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всём мире!» — написал Надаль, прикрепив текст к фотографиям с Australian Open.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

В воскресенье, 30 января, Надаль в финальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. Счёт матча — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

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