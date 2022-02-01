Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети «Инстаграм», после того как завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен поблагодарил их за поддержку.
«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всём мире!» — написал Надаль, прикрепив текст к фотографиям с Australian Open.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
В воскресенье, 30 января, Надаль в финальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. Счёт матча — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.
- 1 февраля 2022
-
07:40
-
07:04
-
00:40
- 31 января 2022
-
23:52
-
23:28
-
22:20
-
20:30
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
18:57
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20