Сербский теннисист Новак Джокович поздравил всех с китайским Новым годом.
«Xin Chun Kuai Le всем празднующим», — гласит его соответствующее сообщение с использованием китайского языка в «твиттере». В первых же комментариях поздравления любители тенниса призывают сербскую звезду вакцинироваться от коронавируса.
Первая ракетка мира Джокович не принял участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за эпопеи с депортацией из страны по причине отсутствия вакцинации.
Чемпионом Australian Open 2022 стал Рафаэль Надаль, в финале обыгравший вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У швейцарца Роджера Федерера и Джоковича – по двадцать побед.
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