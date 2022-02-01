Сербский теннисист Новак Джокович поздравил всех с китайским Новым годом.

«Xin Chun Kuai Le всем празднующим», — гласит его соответствующее сообщение с использованием китайского языка в «твиттере». В первых же комментариях поздравления любители тенниса призывают сербскую звезду вакцинироваться от коронавируса.

Первая ракетка мира Джокович не принял участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за эпопеи с депортацией из страны по причине отсутствия вакцинации.

Чемпионом Australian Open 2022 стал Рафаэль Надаль, в финале обыгравший вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У швейцарца Роджера Федерера и Джоковича – по двадцать побед.