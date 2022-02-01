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Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву после поражения от Надаля в финале AO

Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву после поражения от Надаля в финале AO
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву, после того как тот проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии. По словам Тарпищева, Медведеву надо отдохнуть и перезагрузиться.

«Думаю, ему нужно отдохнуть от турниров на месяц. Перезагрузиться, уйти на щадящий режим.

Многие забывают, что до Australian Open он играл ATP Cup. То есть в Австралии Даниил провел 15 матчей за 30 дней. Это очень много — и в физическом, и в психологическом плане. Особенно учитывая его тяжелейшие матчи с Оже-Альяссимом, Циципасом и Надалем. С канадцем Даниил играл почти пять часов, с испанцем — пять с половиной. Если продолжать без паузы, то очень легко можно будет получить травму. Чего бы очень не хотелось в этом году», — цитируют Тарпищева «Известия».

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