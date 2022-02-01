Тарпищев рассказал, как стоило поступить Медведеву в ситуации с коучингом Циципаса на AO

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как, по его мнению, должен был поступить вторая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Напомним, в ходе матча с Циципасом, недовольный коучингом со стороны отца грека, оскорбил судью на вышке, который, по его мнению, не реагировал на нарушения должным образом.

«Если брать матч с Циципасом, то Даня по сути был прав, но не прав по форме. Нужно было вызвать супервайзера, и всё. А Медведев проявил эмоциональность. Джон Макинрой вообще всех матом поливал. Штрафы практически с него и начались в своё время. Это часть тенниса. Штрафуют многих и за сломанные ракетки.

Во многом это зависит и от судьи. Ему стоило бы сделать замечание отцу Циципаса в первом сете, и ничего бы не было. Даня пострадал только из-за того, что проявил эмоциональность. Судье стоило быть более принципиальным», — цитируют Тарпищева «Известия».

