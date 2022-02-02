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Грег Руседски: Медведев уже в том статусе, что и Джокович. Мне нравится его развязность

Грег Руседски: Медведев уже в том статусе, что и Джокович. Мне нравится его развязность
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением о второй ракетке мира, российском теннисисте Данииле Медведеве. В минувшие выходные Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшему лидеру мирового рейтинга, испанцу Рафаэлю Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.

«Медведев вынесет уроки из этого опыта. Мне нравится его развязность, то, как он пытается быть самим собой.
Он уже в том же статусе, что и Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата»). И это действительно так. То, что он станет первой ракеткой мира — лишь вопрос времени», — приводит слова Грега Руседски издание The Telegraph.

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