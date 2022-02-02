Даниил Медведев обратился к Давиду де Хеа

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обратился к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа. Медведев опубликовал короткое видео, на котором он играет в компьютерную игру.

«Ты уже в пути?» — подписал он видео и тегнул де Хеа.

Фото: «инстаграм» даниила медведева

Ранее де Хеа оставил комментарий под постом Медведева в «Инстаграме», который тот выложил после поражения от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7, и де Хеа написал: «Топ-игрок».

Медведеву не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США, победив в финале 20-кратного чемпиона ТБШ, первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.