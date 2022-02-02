Sportskeeda: Даниил Медведев унаследовал славу злодея от Новака Джоковича

Журналист Мусаб Абид опубликовал в издании Sportskeeda материал, посвящённый сложным отношениям россиянина Даниила Медведева с теннисной публикой, сравнив его с сербом Новаком Джоковичем.

В частности, журналист анализирует конфликт Медведева с болельщиками в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Зрители кричали между его первой и второй подачей. «Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — говорил Даниил судье.

«Возможно, россиянин позволил гневу взять над собой верх в нескольких перепалках со зрителями, но это не значит, что он добровольно подписался на пожизненную ненависть от болельщиков.

Звучит знакомо? Конечно, знакомо. На протяжении большей части последнего десятилетия подобное испытывал Новак Джокович, играя против Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Медведев унаследовал от Джоковича не только славу игрока, великолепно действующего на задней линии, но и славу злодея. Безусловно, Джокович и Медведев отличаются от значительной части большинства или, по крайней мере, от того, что большинство считает приемлемым для игрока. К сожалению, этот факт делает их лёгкими мишенями», — написал Абид.