Директор турнира в Роттердаме прокомментировал снятие Медведева

Директор турнира в Роттердаме (Нидерланды) Рихард Крайчек прокомментировал решение российского теннисиста Даниила Медведева сняться с соревнований. Вторая ракетка мира Медведев сообщил, что после Australian Open ещё не готов к участию в соревнованиях. Медведева на турнире заменит Энди Маррей.
«Мы до последнего надеялись, что Медведев решит сыграть и откажется от слов, сказанных после финала Australian Open. Но, к сожалению, настроение Даниила не поменялось. В то же время нам повезло, что мы смогли в последнюю секунду пригласить Энди Маррея, ещё одного победителя турниров «Большого шлема», — цитирует Крайчека пресс-служба турнира.
Медведев снялся с соревнований после того, как дошёл до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Примечательно, что успех на турнире в Роттердаме мог в дальнейшем вывести Медведева на первое место в рейтинге ATP. Ситуация в рейтинге зависела бы от участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича и результатов самого Медведева
Джокович, пропустивший Australian Open, мог выступить на турнире в Роттердаме, но так и не подал заявку. При этом турнирный директор соревнований говорил, что с радостью даст уайлд-кард сербскому теннисисту.
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