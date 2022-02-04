Пьетранджели: Медведев фантастический теннисист, но не чемпион

Бывший итальянский теннисист, двукратный победитель «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели высказал мнение о финале Australian Open-2022, в котором испанец Рафаэль Надаль со счётом 3:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.



«Впервые за много лет я видел игру от начала до конца. Прекрасное зрелище. Россиянин — фантастический теннисист, но не чемпион. Благодарю этого джентльмена (Надаля — прим. «Чемпионат»), который останется легендой этого вида спорта. Он поражает своей способностью всегда оставаться в игре и бороться при каждом розыгрыше.



Я не хочу никого обидеть, но те, кого несколько лет назад выдавали за новых чемпионов, оказались никем. Выиграть финал со счетом 7:5 в пятом сете в возрасте 35 лет — это феноменально. Все остальные хороши, но не говорите со мной о чемпионах», — приводит слова Пьетранджели Tennis World.