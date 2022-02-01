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Считаем, сколько денег заработал Даниил Медведев на корте и за его пределами, сколько осталось до рекорда Кафельникова

$ 600 тыс. до Кафельникова! А сколько всего миллионов Медведев заработал за карьеру?
Даниил Сальников
Считаем, сколько денег заработал Даниил Медведев
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Даниил Медведев мог установить рекорд среди россиян, если бы выиграл в финале Australian Open у Надаля.

Даниилу Медведеву на хватает $ 600 тыс., чтобы догнать легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова по заработанным призовым за карьеру. Установить новый рекорд Даниил может уже весной.

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Россиянин Даниил Медведев на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open победил шестерых соперников и добрался до финала. За это достижение наш теннисист получил чек на 1,575 млн австралийских долларов (около 1,1 млн долларов США). Победитель же Рафаэль Надаль заработал почти вдвое больше.

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До начала турнира у Медведева было $ 22 126 356 призовых за карьеру. Теперь эта сумма выросла до $ 23 260 986. Пока Даниил занимает второе место по этому показателю среди всех российских теннисистов в истории. На первом месте с $ 23 883 797 много лет находится Евгений Кафельников. То есть разница между Медведевым и Кафельниковым составляет сейчас всего $ 600 тыс. с небольшим. А вот если бы Даниил выиграл в воскресенье у Надаля, то уже сейчас мог бы перекрыть показатель Кафельникова и стать новым рекордсменом.

Призовые за карьеру российских теннисистов-мужчин:
1. Евгений Кафельников – $ 23 883 797.
2. Даниил Медведев – $ 23 260 986.
3. Николай Давыденко – $ 16 186 480.
4. Марат Сафин – $ 14 373 291.
5. Михаил Южный – $ 14 264 450.
6. Карен Хачанов – $ 10 443 993.
7. Андрей Рублёв – $ 10 156 712.
… Аслан Карацев – $ 2 580 074.

В любом случае догнать Кафельникова Даниил может уже очень скоро – прямо этой весной, ведь $ 600 тыс. – это примерно победы на двух турнирах ATP-500 или на одном «Мастерсе». В планах у Медведева на ближайшее время как раз участие в двух пятисотниках – в Роттердаме и Акапулько, а в марте – на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

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Любопытно, что в Австралии Медведев не только заработал солидные призовые, но и немного потерял в деньгах из-за своей несдержанности. Ему выписали два штрафа на сумму $ 12 тыс. по итогам полуфинального матча со Стефаносом Циципасом: $ 8000 — за неспортивное поведение и $ 4000 — за «непристойность». Кстати, Даниил – не единственный, кто был вынужден раскошелиться в концовке турнира. Ник Кирьос потерял $ 10 тыс. за брань и две сломанные ракетки, Циципас — $ 13 тыс. за коучинг, Денис Шаповалов — $ 15 тыс. за неспортивное поведение и разбитую ракетку.

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Но не стоит переживать за Даниила по поводу штрафов – эту сумму назвать для него неподъёмной трудно. Тем более что вне корта россиянин зарабатывает ещё больше, чем на корте. По данным Forbes, годовой доход Даниила за последний сезон составил $ 13,9 млн. При этом призовые принесли ему $ 5,9 млн, а спонсорские и рекламные контракты — $ 8 млн. Среди спонсоров Медведева такие крупные бренды, как BMW, Lacoste, Bovet, «Тинькофф», Tecnifibre и HyperX.

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