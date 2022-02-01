$ 600 тыс. до Кафельникова! А сколько всего миллионов Медведев заработал за карьеру?

Даниилу Медведеву на хватает $ 600 тыс., чтобы догнать легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова по заработанным призовым за карьеру. Установить новый рекорд Даниил может уже весной.

Россиянин Даниил Медведев на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open победил шестерых соперников и добрался до финала. За это достижение наш теннисист получил чек на 1,575 млн австралийских долларов (около 1,1 млн долларов США). Победитель же Рафаэль Надаль заработал почти вдвое больше.

До начала турнира у Медведева было $ 22 126 356 призовых за карьеру. Теперь эта сумма выросла до $ 23 260 986. Пока Даниил занимает второе место по этому показателю среди всех российских теннисистов в истории. На первом месте с $ 23 883 797 много лет находится Евгений Кафельников. То есть разница между Медведевым и Кафельниковым составляет сейчас всего $ 600 тыс. с небольшим. А вот если бы Даниил выиграл в воскресенье у Надаля, то уже сейчас мог бы перекрыть показатель Кафельникова и стать новым рекордсменом.

Призовые за карьеру российских теннисистов-мужчин:



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3. Николай Давыденко – $ 16 186 480.

4. Марат Сафин – $ 14 373 291.

5. Михаил Южный – $ 14 264 450.

6. Карен Хачанов – $ 10 443 993.

7. Андрей Рублёв – $ 10 156 712.

… Аслан Карацев – $ 2 580 074. 1. Евгений Кафельников – $ 23 883 797.2. Даниил Медведев – $ 23 260 986.3. Николай Давыденко – $ 16 186 480.4. Марат Сафин – $ 14 373 291.5. Михаил Южный – $ 14 264 450.6. Карен Хачанов – $ 10 443 993.7. Андрей Рублёв – $ 10 156 712.… Аслан Карацев – $ 2 580 074.

В любом случае догнать Кафельникова Даниил может уже очень скоро – прямо этой весной, ведь $ 600 тыс. – это примерно победы на двух турнирах ATP-500 или на одном «Мастерсе». В планах у Медведева на ближайшее время как раз участие в двух пятисотниках – в Роттердаме и Акапулько, а в марте – на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Любопытно, что в Австралии Медведев не только заработал солидные призовые, но и немного потерял в деньгах из-за своей несдержанности. Ему выписали два штрафа на сумму $ 12 тыс. по итогам полуфинального матча со Стефаносом Циципасом: $ 8000 — за неспортивное поведение и $ 4000 — за «непристойность». Кстати, Даниил – не единственный, кто был вынужден раскошелиться в концовке турнира. Ник Кирьос потерял $ 10 тыс. за брань и две сломанные ракетки, Циципас — $ 13 тыс. за коучинг, Денис Шаповалов — $ 15 тыс. за неспортивное поведение и разбитую ракетку.

Но не стоит переживать за Даниила по поводу штрафов – эту сумму назвать для него неподъёмной трудно. Тем более что вне корта россиянин зарабатывает ещё больше, чем на корте. По данным Forbes, годовой доход Даниила за последний сезон составил $ 13,9 млн. При этом призовые принесли ему $ 5,9 млн, а спонсорские и рекламные контракты — $ 8 млн. Среди спонсоров Медведева такие крупные бренды, как BMW, Lacoste, Bovet, «Тинькофф», Tecnifibre и HyperX.