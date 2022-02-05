Медведев — на мем о том, что его подписал «Ред Булл»: кто уйдёт — Ферстаппен или Перес?

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев забавно отреагировал на созданный фанатами мем о том, что руководство «Ред Булл» сделало его своим пилотом.

«Они рано сообщили эту новость! (эмодзи – пожимание плечами). Кто уйдёт – Макс Ферстаппен или Серхио Перес? (эмодзи – смех). Если на полном серьёзе, то уважение всем этим парням. Сегодня было тяжело», — написал Медведев в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

Ранее Медведев попрактиковался на картах с бывшими пилотами «Ред Булл» Даниилом Квятом и Алексом Албоном.

В финальном матче Australian Open — 2022 Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. По ходу встречи австралийская публика откровенно радовалась неудачам россиянина и свистела между первой и второй подачей. На пресс-конференции Даниил эмоционально высказался о случившемся.