Григор Димитров попал в ковид-протокол и пропустит турнир в Далласе
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25-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Спортсмен попал в ковид-протокол и протокол безопасности.
На последнем турнире «Большого шлема», Открытом чемпионате Австралии — 2022, Димитров вылетел во втором круге. Он проиграл представителю Франции Бенуа Пэру в трёх сетах. Болгарин получил 26-й номер посева на Australian Open.
Напомним, за свою карьеру Димитров выигрывал 8 турниров ATP. Среди них победы на турнирах в Стокгольме, Лондоне, Бухаресте, Акапулько, Цинциннати, Софии и Брисбене. Также Григор победил на Итоговом чемпионате ATP в 2017 году, обыграв в финале бельгийского теннисиста Давида Гоффена в трёх сетах. Тогда Димитров получил шестой номер посева.
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