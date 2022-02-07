Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500, проходящем в Санкт-Петербурге.

В первом круге Александрова, занимающая в рейтинге WTA 43-е место, в тяжелейшей борьбе преодолела сопротивление 30-й ракетки мира итальянки Камилы Джорджи – 6:2, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Джорджи — 4 эйса, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 1) – Анастасия Потапова (Россия).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не смогла принять участия в текущем розыгрыше из-за коронавируса.