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Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500, проходящем в Санкт-Петербурге.

В первом круге Александрова, занимающая в рейтинге WTA 43-е место, в тяжелейшей борьбе преодолела сопротивление 30-й ракетки мира итальянки Камилы Джорджи – 6:2, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Джорджи — 4 эйса, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 1) – Анастасия Потапова (Россия).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не смогла принять участия в текущем розыгрыше из-за коронавируса.

Санкт-Петербург. 1-й круг
07 февраля 2022, понедельник. 13:25 МСК
Камила Джорджи
30
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		1 6
         
Екатерина Александрова
43
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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