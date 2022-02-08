Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы колена

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, который проходит с 7 по 13 февраля.
14-я ракетка мира снялась с соревнований из-за травмы левого колена, сообщает пресс-служба WTA. В основной сетке её в качестве лаки-лузера заменила американка Бернарда Пера. Впрочем, Пера уже вылетела с турнира, проиграв румынке Жаклин Кристиан в первом круге — 6:7 (3:7), 4:6.
Напомним, действующая чемпионка турнира в Санкт-Петербурге, россиянка Дарья Касаткина не приехала на соревнования из-за того, что заразилась коронавирусом.
Первый номер посева получила Мария Саккари из Греции. Она начнёт свой путь матчем с россиянкой Анастасией Потаповой. Екатерина Александрова в первом круге победила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 1:6, 6:2, а Вероника Кудерметова уступила швейцарке Белинде Бенчич — 2:6, 6:4, 6:7 (5:7).
Камилла Рахимова, получившая уайлд-кард, в первом круге сыграет с Петрой Мартич из Хорватии. Вера Звонарёва, которой организаторы тоже предоставили уайлд-кард, начнёт турнир матчем с Терезой Мартинцовой из Чехии.
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