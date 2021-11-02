Наши чудо-девочки! Российские теннисистки разгромили сборную Канады на обновлённом турнире

В дни, когда шла подготовка к старту первого в истории Кубка Билли Джин Кинг, по всему миру праздновали весёлый и немножко страшный праздник Хэллоуин. Российские теннисистки на волне этой атмосферы пришли на пресс-конференцию в необычных нарядах. Лидер нашей команды Анастасия Павлюченкова появилась в образе хиппи, а Дарья Касаткина примерила на себя роль чудо-женщины (Wonder Woman). Этот задорный и дерзкий настрой должен был помочь нашим девушкам снять волнение и напряжение перед дебютом на обновлённом командном турнире.
Кубок Билли Джин Кинг – это прямой наследник Кубка Федерации, который насчитывает почти 60-летнюю историю. Пару лет назад турнир изменил свою структуру, форму проведения, а потом и название. Теперь он носит имя легендарной теннисистки, 12-кратной победительницы турниров «Большого шлема», которая внесла огромный вклад в развитие современного женского профессионального тенниса. Неизменным осталось то, что это турнир национальных женских сборных. Первый розыгрыш обновлённого соревнования должен был состояться в апреле 2020-го в Будапеште. Но из-за нагрянувшей пандемии коронавируса его сначала перенесли на один год. А когда и весной-2021 венгры окончательно отказались от проведения состязания, роль организаторов взяли на себя чехи. И вот теперь в ноябре турнир проходит в Праге на О2-Арене.
12 сборных разбиты на 4 группы – по три в каждой. В группу A вместе с россиянками попали сборные Франции и Канады. Заметим, что дружина под руководством капитана Игоря Андреева официально именуется «Команда Федерации тенниса России», поскольку турнир носит статус командного чемпионата мира по теннису и подпадает под решение CAS о запрете на название «Россия». Команда Канады получила уайлд-кард и заменила предыдущих хозяек турнира – сборную Венгрии. Изначально в состав команды Страны кленового листа должны были входить такие звёзды тенниса, как финалистка недавнего US Open Лейла Фернандес, чемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску и финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар. Однако по разным причинам они не приняли участия в соревнованиях.
Кстати, очень многие топ-теннисистки снялись с турнира в последний момент из-за близости сроков с Итоговым чемпионатом WTA, который в этом году пройдёт в далёкой Гвадалахаре (Мексика). Единственное исключение – чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, которая хочет успешно выступить и на домашнем турнире, и на Итоговом. А побороться ей и другим участницам есть за что. Главный приз обновлённого командного турнира — $ 1,2 млн, которые будут поделены между игроками сборной-победительницы. Даже проигравшие на групповой стадии поделят на команду $ 400 тыс.
|Результат
|Призовые игрокам
|Призовые нац.федерациям
|Чемпионки
|$ 1 200 000
|$ 650 000
|Финалистки
|$ 900 000
|$ 472 000
|Полуфиналистки
|$ 750 000
|$ 417 000
|Участницы групповой стадии
|$ 400 000
|$ 200 000
Открывать матч Россия – Канада должны были Дарья Касаткина и Франсуаза Абанда, но перед самым началом поединка Абанду из-за травмы ноги заменила Кэрол Чжао, с которой Дарья легко справилась – 6:3, 6:1. Дальше играли первые ракетки своих сборных – Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино. И хотя россиянка отдала второй сет, смотрелась она довольно уверенно и принесла команде решающее очко – 6:4, 4:6, 6:2.
Разгром завершили Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, с листа сыгравшие вместе в паре и добившиеся уверенной победы – 6:3, 6:1. Кстати, для Самсоновой это был дебют в сборной России. Вот такие наши чудо-девочки!
Публикация доступна в «твиттере» Billie Jean King Cup. Права на видео принадлежат Billie Jean King Cup.
Теперь в среду в заключительном матче предварительного этапа россиянки сыграют со сборной Франции. Ситуация в группе такова, что нашим теннисисткам для выхода в плей-офф с 1-го места достаточно победы хотя бы в одном поединке с француженками. Победительницы группы A в полуфинале сразятся с лучшей командой из группы C, которую составляют США, Испания и Словакия.
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