Даниил Медведев с праздничным тортом отмечает день рождения в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выложил фотографию с праздничным тортом на свой день рождения. Напомним, россиянину исполнилось 26 лет.

Фотография доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Отметим, последним достижением Медведева стал финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича.

Медведев должен вернуться на корт в конце февраля. Россиянин планировал принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.