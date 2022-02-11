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Даниил Медведев с праздничным тортом отмечает день рождения в Монте-Карло

Даниил Медведев с праздничным тортом отмечает день рождения в Монте-Карло
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выложил фотографию с праздничным тортом на свой день рождения. Напомним, россиянину исполнилось 26 лет.

Фотография доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Отметим, последним достижением Медведева стал финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича.

Медведев должен вернуться на корт в конце февраля. Россиянин планировал принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.

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