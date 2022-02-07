Медведев станет 1-й ракеткой мира, даже не играя! Объясняем, когда и при каких условиях

Даниил Медведев всё ближе к своей заветной цели – званию 1-й ракетки мира. Сейчас сложилась такая уникальная ситуация, что россиянин может захватить лидерство в рейтинге ATP, даже не играя! Объясняем подробно, когда и при каких условиях он обойдёт Новака Джоковича.
Сразу после болезненного поражения в финале Australian Open – 2022 от Рафаэля Надаля россиянин Даниил Медведев обмолвился, что может пропустить турнир ATP-500 в Роттердаме, на который он был ранее заявлен. Так и получилось – за день до жеребьёвки Медведев объявил о снятии: «К сожалению, я не смогу сыграть в Роттердаме в этом году. Я только вернулся из Австралии, пока не готов играть. Роттердам — одно из моих любимых мест в туре. Организаторы проделывают отличную работу для игроков. Рассчитываю в будущем вернуться на турнир». Этот турнир был важен для россиянина в плане борьбы с Джоковичем за 1-е место в рейтинге ATP.
Если бы Даниил успешно выступил в Нидерландах и заработал там 500 за титул, то это существенно бы изменило весь рейтинговый расклад в его пользу. В понедельник, 7 февраля в рейтинге 52 недель лидер Джокович даже укрепил свои позиции. У серба теперь 10 875 очков, а у Медведева – 9635. Разница между ними возросла до 1240 очков. Дело в том, что у не игравших на прошлой неделе Новака и Даниила сгорели очки за ATP Cup – 2021. 14 февраля ни у кого никаких очков не отнимется, но и не прибавится, поскольку и эту неделю россиянин и серб пропускают. А вот 21 февраля сгорают очки за Australian Open – 2021. У Джоковича это 2000 баллов за титул, у Медведева – 1200 за финал. И между ними будет уже 440 баллов. И вот тогда бы те самые виртуальные 500 за Роттердам очень бы пригодились Даниилу, чтобы обогнать лидера.
1. Новак Джокович (Сербия) – 10 875 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 9635
3. Александр Зверев (Германия) – 7865
4. Стефанос Циципас (Греция) – 7145
5. Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6. Маттео Берреттини (Италия) – 5018
7. Андрей Рублёв (Россия) – 4565
8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3818
10. Янник Синнер (Италия) – 3495
...14 (+1). Аслан Карацев (Россия) – 2633
...28 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 1748.
Не получится стать 1-й ракеткой мира 21 февраля – ничего! У Медведева будет ещё один вполне реальный шанс возглавить рейтинг ATP до конца зимы. Главная причина в том, что у Джоковича 28 февраля сгорят ещё 500 очков за Дубай-2020. И тогда Медведев, даже не играя, всё равно станет лидером мирового рейтинга. Теперь уже он будет опережать серба на 60 очков. Однако есть нюансы. Новак уже заявлен на этот турнир в 2022 году и собирается наконец-то начать добывать очки в новом сезоне. Параллельно в Акапулько (Мексика) будет идти турнир такой же категории ATP-500, где заявлен Даниил. Давайте посмотрим, при каких условиях Джокович может сохранить лидерство в рейтинге до конца зимы.
Очки Джоковича и Медведева на ближайшие недели, и где их можно пополнить:
|дата
|Джокович
|Медведев
|дельта
|Турниры-2022
|макс
|7.02
|очки
|10875
|9635
|1240
|14.02
|остаток
|10875
|9635
|1240
|21.02
|AO-21
|2000
|1200
|Рио-де-Жанейро
|500
|остаток
|8875
|8435
|440
|Доха/Марсель
|250
|28.02
|Дубай-20
|500
|0
|Акапулько/Дубай
|500
|остаток
|8375
|8435
|-60
Серб, кстати, может начать свои выступления даже на неделю раньше Дубая. С 14 по 20 февраля совсем недалеко, в Дохе, будет проходить турнир ATP-250, на который серб может попросить уайлд-кард. И сотня-другая набранных очков только укрепит позиции Джоковича и осложнит ситуацию для Медведева. Но пока про такие планы Новак ничего не говорил, поэтому будем отталкиваться от ситуации, когда оба лидера играют на неделе с 21 по 27 февраля – один в Акапулько, а другой в Дубае.
Необходимо ещё учесть, что в Дубае есть лишний круг, которые, впрочем, высоко сеяные как Джокович, пропускают. Вот как будут добавляться очки у теннисистов с каждым выигранным матчем.
Очки по кругам Джоковича и Медведева в Дубае и Акапулько-2022:
|Джокович (Дубай)
|Медведев (Акапулько)
|Очки после вычета Дубая-2020
|8375
|8435
|2-й круг (45 очков)
|-
|8480
|3-й круг (45)
|8420
|-
|1/4 финала (90)
|8465
|8525
|1/2 финала (180)
|8555
|8615
|Финал (300)
|8675
|8735
|Титул (500)
|8875
|8935
Как видно из таблицы, Джоковичу, чтобы сохранить звание 1-й ракетки мира, нужно как минимум дойти до 1/4 финала и следить за результатами Медведева. В следующих раундах Новак должен проходить на круг дальше россиянина. А вот если оба выиграют титул и получат по 500 очков, то 28 февраля Даниил Медведев впервые станет 1-й ракеткой мира.
В прошлом сезоне Даниил Медведев несколько раз упускал свой шанс стать первой ракеткой мира. Неужели и сейчас ему что-то, а точнее кто-то опять помешает?
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